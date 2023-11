OM : vente, Mercato, McCourt... Riolo remet Longoria en place après son grand déballage

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Daniel Riolo n’a pas mis beaucoup de temps à décortiquer la longue interview de Pablo Longoria, accordée hier à RMC Sport. Si le célèbre polémiste reconnaît au président de l’OM un certain verbe et une réelle capacité à balayer les sujets qui touche son club tous azimuts, cela ne l’empêche pas de ne pas être totalement en accord avec ce qu’il dit dans son bilan de ce début de saison.

« Aujourd'hui il y a une situation d'échec »

« Je crois vraiment que Longoria ne cherche pas à dissimuler les choses. Mais à la fin de l'interview, malheureusement je ne suis pas d'accord avec toi Pablo... Aujourd'hui, il y a une situation d'échec », a-t-il lâché au micro de RMC Sport. Et son compère Florent Gautreau de conclure sur le cas Alexis Sanchez : « Ce qui est le plus terrible pour les supporters, c'est que LE joueur sur lequel tu pouvais fonder et écrire quelque chose, tu l'as eu...mais tu l'as laissé partir. »

⚪️🔵Décryptage de l’interview de Pablo Longoria



💬 @DanielRiolo : "Je crois vraiment que Longoria ne cherche pas à dissimuler les choses. Mais à la fin de l'interview, malheureusement je ne suis pas d'accord avec toi Pablo...Aujourd'hui il y a une situation d'échec." #RMClive pic.twitter.com/awErZyX4jI — After Foot RMC (@AfterRMC) November 14, 2023

Podcast Men's Up Life