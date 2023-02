OM : Veretout fixe un objectif ambitieux pour la fin de saison des Marseillais

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’été dernier, l’OM a décidé de faire confiance à Jordan Veretout pour remplacer Boubacar Kamara. Critiqué dans ses débuts, l’ancien de la Roma s’est rapidement installé dans le onze d’Igor Tudor avant de réaliser de bonnes performances. L’international français est revenu sur ses débuts dans la cité phocéenne en conférence de presse.

« Je donne le maximum. Cela a été plus compliqué en début de saison mais j'ai continué à travailler pour répondre présent. Le groupe vit bien, les matchs sont cohérents. On est bien et quand l'équipe va bien, les joueurs élèvent leur niveau de jeu. Ce n'est pas qu'on était mauvais au début mais il manquait ce truc là pour faire rêver les supporteurs. C'est dur d'arriver en haut. », a-t-il confié ce samedi avant le choc contre Nice demain.

Veretout veut un trophée !

Ces derniers jours, l’OM s’est rapproché du Leader le PSG. Les coéquipiers de Valentin Rongier sont désormais à 5 points du club de la capitale, ils sont même passés devant le RC Lens. Les Marseillais jouent-ils le titre ? Jordan Veretout est resté humble.

« On va essayer de tenir nos objectifs, qui est de jouer la Ligue des champions. Il ne faut pas s'enflammer mais c'est trop tôt. Il faut rester humble et continuer ce qu'on est en train de faire. », a-t-il d’abord commenté avant d’expliquer que son objectif était de ramener un trophée.

« On a envie de rapporter un titre à l'OM. On est des compétiteurs, ramener un titre à la ville serait magique. Il ne faut pas s'enflammer. Il y a un match important demain, puis un match de Coupe important. Il faut prendre match après match. », a-t-il expliqué dans des propos retranscris par RMC Sport.