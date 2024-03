OM - Villarreal : Gasset annonce des incertains et fait un premier bilan de son mandat

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Le point médical

"Il y a quelques incertitudes. On va attendre la dernière séance."

Marcelino

"On n'en parle jamais. Perso j'en parle jamais. J'étais pas en France quand l'OM était entraîné par Marcelino. On joue contre Villarreal. Il a fait des choses dans le foot."

Villarreal et l'importance du public

"Il faudra mettre de l'intensité. Techniquement ils sont très forts, notamment au milieu. Ils ont des attaquants très efficaces. Ils sont un peu comme nous, ils se sont remis dans la bonne dynamique, il faudra leur faire sentir qu'on est là. On a des atouts, de l'expérience, notre public qui va nous faire nous surpasser."

L'objectif pour le match aller contre Villarreal

"Prendre une option conséquente dès le match aller. Il faudra jouer pour ça."

"On n'est pas encore à fond

Aubameyang

"C'est un grand joueur, une très bonne personne, et un buteur. Il aime comme tous les grands attaquants se placer à certains endroits. L'adresse, le sens du but.. il a tout ça. Il me semble qu'il fallait le caler où il aime être. Je le connais depuis longtemps. En un clin d'oeil, en une séance de travail il a vu que je le connaissais par coeur."

Ses débuts à la tête

"Je ne me suis pas rendu compte que le premier match était déjà décisif. Je me suis juste focalisé sur la mission. On peut faire très bien. On n'est pas encore à fond. On peut jouer de différentes manières : se mettre en bloc bas, être dominateur au milieu... Beaucoup de bonnes solutions."

Propos retranscrits par RMC Sport.

🎙️ Suivez en direct la conférence de presse de 𝐉𝐞𝐚𝐧-𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐆𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭 et 𝐐𝐮𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧 𝐌𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧 sur notre chaîne @TwitchFR avant #OMVillarreal



🤝 @holysquad_fr🥤⚡️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 6, 2024

Podcast Men's Up Life