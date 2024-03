OM – Villarreal : Marcelino sous escorte, les Ultras ont tranché son sort !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Ce jeudi soir, sur le banc de Villarreal, Marcelino retrouve les supporters de l’OM et le Vélodrome, quelques mois seulement après s’être enfui comme un voleur de Marseille et avoir multiplié les attaques à l’encontre du club et des groupes de supporters.

Alors l’ambiance s’annonce très chaude malgré la fermeture du Virage Nord, Marcelino a pris les devants pour s’éviter des problèmes. Selon RMC Sport, le coach de Villarreal sera escorté à Marseille par quelques membres d’une compagnie de sécurité privée et trois policiers espagnols seront également dévolus à sa sécurité personnelle pour ce match forcément particulier.

Les Ultras ne lui feront pas l’honneur de banderoles

Du côté des Ultras de l’OM, on se refuse pourtant à la vengeance par le biais de banderoles hostiles. Dans un langage fleuri, les South Winners ont expliqué à 20 Minutes qu’ils ne feront rien contre Marcelino : « On s’en bat les cou*****, pourquoi on mettrait des banderoles pour ce malade ? On va pousser notre équipe en espérant une victoire qui nous sortirait un peu plus de cette période de crise ». Même son de cloche du côté du Commando Ultra 84 : « On s’en balec de lui ».

A priori, il n’y aura guère plus qu’une grosse bronca et des sifflets à l’annonce de son nom. A confirmer quand même ce soir sur ce match si particulier.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life