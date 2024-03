OM : Villarreal s'attend à un match chaud au Vélodrome

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Deux équipes qui ont le vent en poupe vont s'affronter jeudi au Vélodrome : l'OM va beaucoup mieux depuis la prise de fonctions de Jean-Louis Gasset et Villarreal reste sur une large victoire dimanche contre Grenade (5-1).

Reina : "Ce sera difficile"

Remplaçant en Liga, le portier vétéran Pepe Reina (41 ans) disputera son 192e match européen au stade Vélodrome. Et il s'attend à un match compliqué. "Je pense que c'est une équipe qui compte de très bons footballeurs, qui est dans une dynamique positive et qui aborde ce match avec autant d'espoir que nous, a-t-il confié en conférence de presse. Il faudra obtenir un bon résultat lors du match aller afin de garder le match retour ouvert et que nous puissions conclure ici, devant nos supporters. Ce sera difficile. Nous savons que c'est une grande équipe, et que l'environnement sera difficile. Mais nous sommes prêts pour ça."

Podcast Men's Up Life