OM : Villas-Boas a la preuve que son discours passe toujours

Sans être génial, l'OM a assuré le principal en s'imposant à Strasbourg vendredi grâce à un but de Morgan Sanson. Un succès précieux après sa déroute à Porto (0-3) en Ligue des champions. Humilié chez lui, André Villas-Boas est apparu nerveux et agacé par les journalistes après le succès à la Meineau. Une attitude qui a beaucoup fait parler.

Alain Perrin : « Il a su les piquer »

« Je pense que son objectif, c'était de protéger son groupe contre les attaques, a commenté Alain Perrin sur Téléfoot. On constate que l'OM n'a inscrit que 12 buts en 10 matches. Son classement est bon mais il y a quand même de quoi se poser des questions devant cette pauvreté. » « En L1, l'OM reste solide, a quant à lui commenté Mathieu Bodmer. C'est pragmatique. Villas-boas s'est mis en mode : « C'est mon groupe et moi, et on y va ! ». Sanson, Payet et Benedetto sont sur le but à Strasbourg alors qu'ils étaient remplaçants. Ça prouve des choses. Le discours passe encore. » Et à Perrin d'ajouter : « Les mettre sur le banc, c'était une piqure et il y a eu une réaction. Il a su les piquer. »