OM : Villas-Boas a lancé un objectif chiffré aux joueurs à atteindre à la trêve

L’OM fait presque tout bien en L1 cette saison. Avec deux matches en retard, le club phocéen est revenu hier à un petit point du PSG grâce à sa victoire contre l’AS Monaco à l’Orange Vélodrome (2-1).

Si tout n’a pas été parfait, André Villas-Boas a encensé l’état d’esprit de ses joueurs trois jours seulement après avoir pris une dernière gifle en C1 à Manchester (0-3). En conférence de presse, le technicien portugais a évoqué la dernière ligne droite de cette année 2020 et a glissé qu’il avait lancé un défi comptable à ses joueurs.

« Sur ces quatre matches avant Noël, on a établi un minimum et un maximum de points entre nous, explique l’entraîneur de l’OM. On en a déjà 3, l’idéal c’est 12, et 8 ou 9, c’est très bien. » Le prochain épisode aura lieu au Roazhon Park, mercredi (21h), face à un Stade Rennais qui boîte depuis des semaines et où le club phocéen s’était imposé dans la douleur la saison dernière...