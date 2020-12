OM : Villas-Boas annonce une très mauvaise nouvelle pour City

André Villas-Boas veut capitaliser sur la victoire contre l’Olympiakos demain face à Manchester City (21h). Pour cette rencontre, l’entraîneur de l’OM devrait se passer de Jordan Amavi et devrait procéder à un léger turnover.

« Il nous manque encore cinq matchs avant la trêve. Hier on a eu un petit souci avec Amavi. C'est un souci musculaire, pour Monaco ça sera du 50-50, a-t-il soufflé en conférence de presse. On doit faire attention avec l'enchainement des matchs. On peut avoir un peu de changement, mais pas trop, car City est une grosse équipe. Il y aura un ou deux changements contre City. Les deux matchs de la semaine sont importants. On veut sortir la tête haute de la Ligue des champions. Si je vais faire des changements mercredi, c'est juste pour éviter des blessures avec l'enchainement des matchs. »

Une défense à 5 n'est pas exclue à Manchester

La bonne nouvelle pour l'OM est le retour de Nemanja Radonjic contre l'AS Monaco ce samedi en L1 (17h). À propos du schéma tactique employé à Manchester, AVB a été clair. « On a trouvé plus de solidité en 4-2-3-1. Le losange nous a aussi beaucoup donné en Ligue 1. D'avoir plusieurs systèmes nous donnent plus d'imprévisibilité chez nos adversaires mais la plupart des équipes qui jouent City jouent avec une défense à 5, a-t-il poursuivi. C'est pour ça qu'on l'a fait à l'aller et c'est possible qu'on le refasse demain. On va voir, on est capable de jouer dans ce système il faudra éviter de faire des erreurs. Il faut se qualifier en espérant une faveur de Porto et nous au moins prendre un point là-bas. Même avec des changements, City reste une équipe très compétitive. »