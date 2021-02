OM : Villas-Boas bloque Sampaoli, une incartade d’AVB avant son départ ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Voilà plus d’une semaine qu’on sait qu’André Villas-Boas ne sera plus l’entraîneur de l’OM. En pestant publiquement contre Pablo Longoria en conférence de presse, le technicien portugais s’est mis à la faute et a été mis à pied à titre conservatoire jusqu’à nouvel ordre.

En parallèle, le club phocéen a déjà entamé des discussions avec son remplaçant qui serait Jorge Sampaoli. L’entraîneur est à l’écoute et serait très motivé à l’idée de signer à l’OM. Problème : il souhaite terminer la saison brésilienne avec l’Atlético Mineiro avant de s’engager où bon lui semble.

L'OM pense qu'AVB a démissionné à cause de Sao Paulo

Manu Sainz a également fait savoir que la présence de Villas-Boas était un frein bloquant pour son arrivée à l’OM. Tant que son cas n’est pas tranché en haut lieu, Sampaoli ne devrait pas être en mesure de venir à Marseille. Autre information délivrée par le journaliste d’AS en Espagne : les dirigeants marseillais pensent qu'AVB a démissionné à cause de l'intérêt de Sao Paulo ! Depuis cet épisode, le club brésilien se serait rétracté...