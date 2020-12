OM : Villas-Boas écarte tout problème Benedetto et veut rattraper une erreur du Mercato en janvier

Dans des propos relayés par le Phocéen, l'entraîneur de l'OM André Villas-Boas a évoqué la situation de plusieurs de ses joueurs, et confié qu'il souhaitait un numéro 9 lors du Mercato hivernal.

Soulagé d'avoir battu l'Olympiakos

« C'est un peu le soulagement d'avoir eu la victoire, au moins on finit cette série. J'ai senti le groupe bien, même si on a plusieurs joueurs fatigués. On va voir si on fait un peu de rotation pour Nîmes.

Mécontent face au calendrier

« On aurait préféré avoir trois jours pour préparer Nîmes. Ce n'est pas le cas, alors qu'on aurait pu jouer samedi. Pour City, ça va on aura le temps. »

Nîmes, une équipe redoutable

« Nîmes devra faire sans son public. Ils auront quelques absents dans l'équipe aussi. Il faudra faire attention aux coups de pied arrêtés et à Ferhat. Je veux profiter de ce week-end avec les autres confrontations. »

Aucun problème Benedetto

« Il ne faut pas faire des inventions. C'est lié au fait qu'il soit revenu à la compétition après son passage sur le banc. Il a des chances de débuter demain. On l'a enlevé de l'équipe pour lui enlever de la pression et le remettre petit à petit pour qu'il revienne bien. Il retrouve sa forme. »

Trop de fatigue pour vraiment s'entraîner

« Le mieux à faire c'est rien. On ne s’entraîne pas, pas de mise en place. On va seulement parler avec les joueurs et faire des choix ensuite. »

AVB espère que le public va vite revenir

« Même à huis clos, les joueurs sont tellement concentrés qu'ils n'entendent rien ! On verra s'il y aura la jauge de 25% de la capacité des stades, ça c'est bon pour nous car on a le stade le plus grand de France. »

Une préparation revue avec Payet ?

« Contre Nantes, il a voulu bien faire. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une victoire personnelle pour chaque joueur. On a fait des choses différentes sur son état physique, sa nutrition et sa récupération. Ça commence à payer. »

AVB refuse de porter la pression du titre

« On n'a pas cette responsabilité. On est à côté des équipes du top. Mars, avril, mai seront des mois plus accessibles avec moins de confrontations directes, on verra à ce moment si on peut faire un sprint. Là c'est trop tôt, c'est trop serré. »

Villas-Boas espère un buteur au Mercato

« On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça. »

Une explication avec Cuisance

« On s'est expliqué, je lui ai expliqué pourquoi je l'ai sorti tôt. Il n'était pas content de son match. J'ai beaucoup de confiance en lui. »

Sur la prolongation d'Amavi

« Pablo (Longoria) parle avec son entourage pour le prolonger. J'espère que ça va se passer. Il fait un bon début de saison malgré quelques erreurs. On compte sur lui. »

Germain de retour dans la concurrence ?

« C'est un joueur qui donne tout, qui aime l'OM. C'est un buteur comme Benedetto. Je commence à lui donner plus de confiance. Il cherche aussi ce but. Aujourd'hui avec Benedetto ils sont plus en concurrence qu'au début de la saison. »