OM : Villas-Boas enchaîne les coups durs, Ntcham lancé contre le RC Lens ?

Pablo Longoria a finalement trouvé le remplaçant numérique de Morgan Sanson. Il s’appelle Olivier Ntcham et avait déjà été tenté par André Villas-Boas lors de son arrivée à l’OM à l’été 2019. Le milieu prêté par le Celtic Glasgow vient renforcer l’entrejeu et peut être techniquement qualifié dès le match contre le RC Lens demain à Bollaert (21h).

L’entraîneur de l’OM compte en effet une pénurie de joueurs pour affronter les Sang et Or. Surtout au coeur du jeu. Hier, L’Équipe assure que Valentin Rongier, qui souffre du tendon d'Achille, n'a pas participé à la séance collective, comme toute la semaine dernière. Il s'est entraîné à part. Déjà privé de Pape Gueye et Saif-Eddine Khaoui au milieu, et de Leonardo Balerdi en défense (tous suspendus) – Villas-Boas donnera des nouvelles de son groupe aujourd'hui en conférence de presse.

Amavi toujours sur le flanc

Autre nouvelle peu rassurante pour l’OM, Jordan Amavi n'a pas pris part non plus à la séance hier. Le latéral gauche, touché à un mollet et absent depuis le 16 décembre face à Rennes (1-2), devrait donc être forfait face aux Sang et Or. Son retour était pourtant prévu en ce début février...