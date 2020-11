OM : Villas-Boas enfin prêt à miser sur un buteur providentiel ?

L’heure est grave à l’OM. En plus de se faire secouer par ses adversaires en Ligue des champions, les hommes d’André Villas-Boas commencent à se faire voler dans les plumes par leurs supporters. Au lendemain de la débâcle à Porto (0-3), les South Winners ont été les premiers à montrer les dents en passant tout le monde à la moulinette. Joueurs, staff et dirigeants inclus. Au niveau des joueurs, Pierre Ménès est sur la même ligne et demande une grande lessive pour les prochaines échéances.

Les derniers seront-ils les premiers ?

« Il y a trop de joueurs qui étaient bons l’année dernière qui sont cette saison hors de forme et loin de leur niveau. Sakai, Sanson, Payet, Benedetto… Ceux-là ne peuvent plus jouer. Ne doivent plus jouer, a-t-il insisté sur son blog. Il va falloir que Villas-Boas porte un peu ses bijoux de famille, parce qu’il y a des solutions. J’ai trouvé par exemple, que l’entrée de Cuisance apportait plus de consistance au milieu. Et vu le manque de caractère de l’équipe, Strootman ne ferait pas tache non plus. Et peut-être que Germain mérite autre chose que de faire la bonniche dans le dernier quart d’heure. Tout comme Gueye qui est meilleur que Sanson ou Rongier en ce moment. Et puis si Luis Henrique est une pépite, mais qu’on le voit ! »

Mitroglou, meilleur buteur de C1 dans l’effectif de l’OM

Malheureusement pour lui, Kostas Mitroglou ne fait pas partie des joueurs sur qui miserait Ménès. Et pourtant, l’international grec ferait-il vraiment plus tache que Benedetto sur le front de l'attaque de l'OM ? Il faudrait juger sur pièce puisque l’intéressé reste finalement le meilleur buteur présent au club phocéen en Ligue des champions. En effet, le joueur de 32 ans a inscrit 14 buts (en 41 matches), soit plus que Valère Germain (2 en 17 matches), Florian Thauvin (1 en 9 matches) et la doublette Benedetto-Payet bloquée à zéro but chacun.