OM : Villas-Boas met la pression sur un de ses joueurs pour le RC Lens

Un penalty, une expulsion : Leonardo Balerdi, prêté par Dortmund cette saison, avait fait une grosse erreur contre Porto en Ligue des champions, défaite à la clé. Depuis, son temps de jeu a baissé. Présent en conférence de presse ce lundi, le défenseur argentin n'a pas fuit ses responsabilités. « J'ai commis des erreurs. Je me sens à l'aise dans le jeu mais je dois progresser dans la concentration et la simplicité pour plus jouer. Mais je suis heureux d'être ici », a confié l'Argentin.

AVB : « Ce match contre Lens sera très important pour lui »

Quant à André Villas-Boas, il a évoqué son cas en se montrant optimiste sur la fin de saison du défenseur. « On avait donné une chance à Balerdi contre Porto et il a raté sa chance avec une erreur grave. Il l’a payé cher car on pensait à ce moment-là à faire un changement. Mais Alvaro est un leader dans la défense et Duje (Caleta-Car) est revenu à un niveau incroyable. On croit en Balerdi, je pense qu’il peut devenir un grand défenseur central. Ce match contre Lens sera très important pour lui. » Balerdi jouera contre le RCL, Alvaro Gonzalez étant suspendu.