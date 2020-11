OM : Villas-Boas reçoit deux bonnes nouvelles avant Porto

L’OM n’a plus le choix. Battus lors de leurs deux premières sorties en Ligue des champions face à l’Olympiakos (0-1) et Manchester City (0-3), les hommes d’André Villas-Boas devront relever la tête mardi à Porto (21h).

Le FC Porto est en plein doute cette saison

Pour ce faire, André Villas-Boas devrait remiser sa défense à 5 au placard et redonner leur chance à Dario Benedetto et Dimitri Payet dans un schéma plus classique. En attendant d’en savoir un peu plus sur les aspirations tactiques de l’OM, le « Special Two » a reçu deux bonnes nouvelles venant du Portugal. Selon le quotidien lusitanien A Bola, Pepe devrait déclarer forfait pour cette rencontre.

Les dernières informations le concernant sont moins alarmistes mais Sergio Conceiçao fait encore des mystères sur sa présence face aux Marseillais au stade du Dragon. L’autre bonne nouvelle, plus sûre, concerne l’état de forme piteux du FC Porto... qui compte 10 points après 6 journées en championnat cette saison. Il s’agit tout simplement de son pire total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis l'exercice 1993/94 (9 en comptant 3 points pour une victoire). L’OM affrontera donc une équipe en plein doute dans deux jours.