OM : Villas-Boas reçoit la meilleure nouvelle possible en vue de la C1

L’OM fera ses grands débuts en Ligue des champions mercredi contre l’Olympiakos. Face à une équipe en forme, le club phocéen devra maintenir son niveau d’exigence aperçu samedi devant les Girondins de Bordeaux (3-1). Celle-ci n’en sera que plus renforcée avec la présence désormais probable de Duje Caleta-Car.

Victime d’une entorse de la cheville lors de cette rencontre de L1, après un duel avec Jimmy Briand, le Croate a dû quitter la pelouse en boitant (86e). Si le diagnostic éveillait déjà les premières sueurs froides, L’Équipe explique ce lundi que la tendance était plutôt à l’optimisme, hier, au club après les poches de froid posées sur l’articulation et une nuit de repos. Ce côté positif vaut aussi pour Dario Benedetto.

L'OM rassuré pour Benedetto et Caleta-Car

« Les deux joueurs ont passé des examens d’imagerie rassurants et les sensations semblent aller dans le bon sens aussi. Les délais sont courts, évidemment, mais, en interne, on estimait que le défenseur et l’attaquant pourraient être du déplacement en Grèce si l’évolution de leur blessure suit le cours espéré », peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Pour mémoire, l’OM devra faire sans Boubacar Kamara, suspendu après un carton rouge reçu il y a près de deux ans en Ligue Europa.