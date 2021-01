OM : Villas-Boas règle la question Payet et annonce avoir prévenu deux joueurs d'un départ

Le point sur l'effectif

« Pour Sanson, on a le dernier entraînement aujourd'hui, 50-50 de chances de le voir dans le groupe. On ne va pas risquer avant le trophée des Champions. Tous les autres sont bien. A part Luis Henrique qui est positif. Amavi sera absent »

Sur la dernière sortie de Payet

« Je n'ai pas besoin de parler à Dim tous les jours. Les passes décisives et les buts, c'est précisément ça que j'attends de lui. J'ai vu son Instagram, j'ai fait mon like. C'est un joueur compétiteur, la seule chose que je veux c'est qu'il retrouve le niveau de la saison dernière. Donc on travaille, lui et moi. »

Dijon, une équipe redoutable

« C'est une équipe avec beaucoup de danger devant dont Baldé. Ils sont dans cette bagarre du maintien mais c'est une équipe compétitive. Mon objectif c'était de gagner ces deux matchs pour garder la marge des matchs en retard. »

Gueye marque des points

« On l'a fait contre Rennes et Nantes. Pape se trouve dans un moment extraordinaire. Il faut continuer à lui donner la confiance. On va voir si ça demande un changement de système ou non. Entre 4-2-3-1 et 4-3-3, il faut voir quel est le meilleur système pour nous. »

Sur la concurrence Nagatomo – Khaoui

« Mes préoccupations sont sur l'aspect défensif de Khaoui, car sur le plan offensif, il n'y a à dire. L'un est totalement différent de l'autre. C'est possible mais je n'ai pas pris le décision. »

Des prêts pour Chabrolle et Aké

« On a parlé avec tous les deux. Le planning était précisément cela. Si on arrive en janvier avec pas trop de temps de jeu, on pourra réfléchir à des prêts. On réfléchit à pas. On croit en leur futur à l'OM. Mais il faut trouver des opportunités intéressantes pour eux. »

Sur le reste du Mercato

« Je n'ai pas d'infos sur le Mercato. Ça reste plutôt tranquille. »

Sur ses rapports avec McCourt

« On discute tous les 15 jours avec McCourt. La dernier fois c'était le jour avant Montpellier. C'était important pour se positionner sur le mercato. On discute uniquement du sportif, avec Pablo on peut prendre les décisions, il y a de la confiance. »