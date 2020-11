OM : Villas-Boas réserve une surprise et une mise à l’écart à Porto

L’OM n’a marqué aucun point depuis le début de sa campagne de Ligue des champions. Face à Manchester City (0-3), certains joueurs en ont même perdu aux yeux d’André Villas-Boas. Valentin Rongier ou Michaël Cuisance, pour ne citer qu’eux, font partie de cette catégorie.

Sanson de retour plus haut que d'habitude ?

« On doit prendre des points pour continuer à rêver, veut croire AVB avant le déplacement capital à Porto (21h). Peu importe si c’est un nul ou une victoire. On a l’obligation de faire quelque chose. On va voir si on peut proposer autre chose sur la qualité de jeu. » Pour ce faire, L’Équipe confirme que l’entraîneur de l’OM devrait revenir à un schéma plus classique que le 5-3-2 expérimental, avec les réintégrations de Dario Benedetto en pointe et de Dimitri Payet probablement sur le côté gauche.

Le seul doute qui règne dans l’esprit du « Special Two » concernerait donc Rongier et Cuisance. L’ancien capitaine du FC Nantes tiendrait la corde pour accompagner Boubacar Kamara et le revenant Morgan Sanson. Absent depuis deux matches, l’ancien milieu du Montpellier HSC est attendu dans le rôle de titulaire dans l’entrejeu. Surprise : il est possible qu’il évolue un peu plus haut que d’habitude dans ce qui ressemblerait plus à un 4-2-3-1 qu’à un 4-3-3.