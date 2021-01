OM : Villas-Boas rétablit la vérité sur la polémique Payet... relancé par le PSG ?

L’OM a tout intérêt de prendre des points dans ses deux matches en retard contre le RC Lens et l’OGC Nice s’il veut continuer de se mêler à la course au titre. Depuis un mois, la machine semble en effet grippée.

Après un succès probant sur le Montpellier HSC mercredi (3-1), les hommes d’André Villas-Boas sont retombés dans leurs travers hier à Dijon (0-0). Pour cette rencontre, Dimitri Payet avait encore été placé sur le banc des remplaçants. En guise de sanction d’AVB ? La thèse est soutenue depuis qu’une rumeur faisant état d’un récent entraînement zappé par le milieu de 33 ans a fuité ce week-end.

« Si cela peut commencer mercredi contre le PSG... »

Le « Special Two » a rétabli sa vérité sur ce dossier sensible. « Nemanja [Radonjic] a aussi marqué contre Montpellier. J'ai voulu continuer avec lui pour continuer à lui donner confiance, il a été proche de marquer deux buts, a expliqué le Portugais en conférence de presse. Mais avec Dim', il n'y a pas d'histoire, de Twitter ni de confrontation. On est clair, lui et moi. Je ne vais pas trop en parler, c'est entre lui et moi. Je pense qu'il doit revenir avec sa force. J'ai confiance en lui, c'est un mec que j'adore. On a besoin de lui au top niveau. Je pense qu'il va le retrouver. Si cela peut commencer mercredi contre le PSG... »