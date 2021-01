OM : Villas-Boas lâche des indices d'un départ, la piste Valverde relancée !

La rumeur est sortie de nulle part. Samedi soir, le journaliste Miguel Angel Roman a fait savoir à l'antenne de Movistar que l’OM serait intéressé par Ernesto Valverde pour préparer la succession d’André Villas-Boas suite à la défaite à Monaco (1-3). Depuis, Marca est allé à la pêche aux informations en freinant cette éventualité.

« Cette situation est plus un désir de l’OM qu’une réalité, a fait savoir le quotidien madrilène hier. Le technicien espagnol n’envisage pas de diriger une équipe sans aucune aspiration de titre, située à la 6e place de L1, à 13 points du leader PSG et avec une structure faiblement dessinée pour triompher à court-moyen terme. »

« Les dirigeants ont perdu confiance en Villas-Boas »

Le constat serait presque vexant pour l’OM. Mais Miguel Angel Roman a confirmé son information, qu'il tient d'une source en qui il a « entièrement confiance ». « Les dirigeants marseillais ont perdu confiance en André Villas-Boas. Leur idée est de le renvoyer et de mettre Ernesto Valverde », a-t-il maintenu.

Villas-Boas donne l'impression qu'il n'est plus à l'OM

Depuis, on sait qu’un licenciement d’AVB serait hors de prix pour l’OM, entre 4 et 5 M€. Christophe Bouchet a décrypté les signaux envoyés en interne par le technicien portugais, qui vont selon lui vers un départ imminent. « Quand Villas-Boas dit qu'il est prêt à partir si la direction le demande, on voit un homme qui n'est plus prêt à se battre, a-t-il estimé dans La Provence. Le message envoyé à ses joueurs est désastreux. Si j'étais toujours président de l'OM, ça me donnerait l'impression qu'il n'est déjà plus là. »