OM : Vitinha s’offre une première récompense à Marseille

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Si l’OM est dans le top 3 de la Ligue 1 en ce début septembre, le mois d’août a été assez compliqué pour les Phocéens. Éliminé de la Ligue des Champions, le club olympien a aussi connu deux performances décevantes face à Metz et Nantes alors que ces deux équipes évoluaient à 10. Une des rares satisfactions pour l’OM, c’est la montée en puissance de Vitinha.

Vitinha élu joueur du mois d’août

Le Portugais, recrue la plus chère du club, a montré de très bonnes choses lui qui a été décisif en Ligue 1. Sa combativité, son attitude, et son apprentissage du Français a aussi été salué par les fans marseillais. L’OM a révélé ce lundi que Vitinha a été élu joueur olympien du mois d’août. « Je remercie tous les supporters. Dès que je suis arrivé à Marseille, les supporters ont toujours été derrière moi, et je suis très content », a-t-il confié sur le site de l’OM.

𝗣𝗮𝗿𝗮𝗯𝗲́𝗻𝘀 𝗩𝗶𝘁𝗶𝗻𝗵𝗮 🇵🇹🏆



Auteur de 2️⃣ réalisations sur le mois écoulé, il est VOTRE #OlympienDuMoisPUMA d’août 🙌 pic.twitter.com/y6jvgVlTmB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 4, 2023

Podcast Men's Up Life