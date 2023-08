OM : vrai gâchis, Soglo, Sarr, Pau Lopez, ce qu'il faut retenir du match nul à Metz (2-2)

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Faire tourner, un choix vite concluant

Quelques jours, seulement, après une cruelle élimination en barrage de la C1, Marcelino, l'entraîneur de l'OM, avait décidé de faire tourner une partie de son effectif. Sur le banc de touche, donc, Gigot, Veretout, Ounahi, Harit et Guendouzi, toujours marqué, on l'imagine, par son match face aux Grecs. Un turnover mais surtout une présence, surprise, de Erman Soglo, la belle surprise de l'été, qui fêtait ce soir sa toute première titularisation en Ligue 1. Face à un FC Metz on ne peut plis timide et limité (une occasion franche en première période avec Candé à la 39e), le choix de l'entraîneur marseillais était le bon. Car l'OM a vite imposé son jeu, s'est vite détaché (Soglo, 14e minute) et a su, malgré un coup de pompe en première période, gérer son avantage sans souffrir le moins du monde au cours du premier acte.

Sarr, au top de sa forme

Certes, à la 37e minute, bien servi par Aubameyang, il aurait pu cadrer sa frappe. Certes, à la 43e, idéalement servi par Aubame, toujours, il joue mal le coup en voulant se remettre sur son pied droit alors qu'il est seul face à Oukidja sur son pied gauche. Mais Ismaïla Sarr n'a eu cesse de proposer des solutions et d'apporter du danger dans la défense messine. Il trouvait le poteau droit dès la 2e minute sur un centre de Soglo. A la 7e minute, il plaçait de nouveau une belle frappe du gauche sur une magnifique transversale de Kondogbia. Et c'est toujours lui qui, à la 14e minute, faisait encore la différence dans son couloir pour servir Aubameyang avant que le ballon arrive dans le pieds de Soglo qui trompait Oukidja d'une frappe sèche. A noter que Sarr était également à l'origine du second but marseillais, inscrit par Rongier, avant que l'arbitre, et la VAR, annule ce but pour un contact illicite en seconde période. Loin d'être évident.

Pau Lopez, au presque parfait

Le gardien marseillais ne fait pas toujours l'unanimité. On le sait. Mais si il est une évidence que les bons, ou même les très bons gardiens n'ont besoin que deux ou trois arrêts pour illustrer leur talent, Pau Lopez en est un. Pas grand chose à faire ce soir à Metz, mais deux arrêts déterminants. Une claquette sur une frappe lointaine de Candé en première période et une sortie décisive, en se couchant, sur une frappe de Mikautadze, dans la surface de réparation, au retour du vestiaire (47e). Pau Lopez n'était en rien responsable sur l'égalisation du FC Metz, avant d'être beaucoup moins clair sur le but de Mikautadze. Mot de la fin, tout de même, avec une parade décisive et une main ferme sur une frappe du buteur messin qui aurait pu permettre aux Grenats de mener 3-1.

A jouer à se faire peur...

Dans les heures qui ont suivi l'élimination en C1 face au Pana, d'innombrables supporters e demandaient comment l'OM avait ainsi pu gâcher de nombreuses occasions. Bis répétita ce soir face au FC Metz avec un OM, en supériorité numérique et supérieur dans tous les domaines, incapable de faire le break plusieurs minutes durant et étant même rejoint au score suri un tir lointain, mais contre par Rongier, de Sabaly (65e). Et en étant même menés sur un but signé Mikautadze (71e). Malchance ? Les Olympiens ont touché deux fois les montants (N'Diaye, Mbemba). Retard à l'allumage ? Les Olympiens ont attendu la 82e minute pour égaliser par Vitinha, sur une frappe sèche dans la surface de réparation, après un décollage de Harit. Coup de pompe physique ? Peut-être. Mais les Olympiens vont vite devoir arrêter de se faire peur. Comme ce soir. Ou de tout perdre comme mardi dernier.

