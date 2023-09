OM : Zeroual a interpellé Macron !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Les tensions à l’OM ne sont pas dissipées. Hier, on a appris que les incidents survenus le 18 septembre dernier entre Pablo Longoria et les groupes de supporters trouvent encore des échos en interne. Dans son édition du jour, L’Équipe revient sur ces événements marquants et brosse un portrait très détaillé de Rachid Zeroual, son personnage central. On apprend notamment la figure de proue des South Winners avait interpellé Emmanuel Macron lors de la visite du président de la République à Marseille en juin, malgré un très important dispositif de sécurité.



« Aidez-nous à trouver des repreneurs, on souffre ! »

« Aidez-nous à trouver des repreneurs. Aidez-nous, on souffre ! », avait lancé l’ultra au président, devant les caméras de télévision.« Ils n’auraient pas ce comportement s’ils n’étaient pas assurés du soutien des politiques locaux sur l’ensemble de l’arc républicain », analyse un observateur. Preuve de l'influence grandissante de Zeroual à Marseille ?

L'enfer des présidents



La une du journal L'Équipe de ce vendredi 29 septembre. Lire l'édition > https://t.co/drdl7jXZZV pic.twitter.com/lJ923NZZnN — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 29, 2023

