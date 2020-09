PSG, OM : André Villas-Boas prépare deux surprises à Thomas Tuchel

Face au PSG, au Parc des Princes, André Villas-Boas essaiera de casser l'hégémonie des Rouge et Bleu. Pour cela, le tacticien portugais de l'OM veut faire preuve de malice pour contrer l'armada de Thomas Tuchel. Le coach du PSG va récupérer Neymar, Di Maria, et Navas, pour ce choc de la 3e journée.

D'après les informations de Florent Germain, correspondant de RMC à Marseille, André Villas-Boas va effectuer deux changements par rapport à la victoire sur la pelouse du Stade Brestois (3-2). L'ex-coach de Tottenham va titulariser, pour la première fois, Pape Gueye. La recrue estivale devrait prendre la place de Kevin Strootman, qui prendra place sur le banc.

De plus, pour occuper le front de l'attaque olympienne, André Villas-Boas va faire confiance à... Maxime Lopez. Toujours dixit Florent Germain, le minot pourrait évoluer en faux numéro 9 à la place de Dario Benedetto, pas en grand forme depuis le début de la préparation. Lopez sera accompagné par Florian Thauvin et Dimitri Payet pour animer les offensives marseillaises. Pour les compositions d'équipe, il faudra patienter jusqu'à 20 heures.

Sauf changement de dernière minute, on se dirige vers un coup tactique d'AVB! Gueye plutôt q Strootman, et surtout Lopez (en faux neuf?) dans le trio offensif OM, Benedetto sur le banc. Mandanda / Sakaï Alvaro C Car Amavi / Rongier Kamara Gueye / Thauvin Lopez Payet #rmclive