PSG - OM (0-1) : après le Classique houleux, Amavi fait son mea culpa

Il y un peu plus d'un mois, l'OM parvenait enfin à remporter une rencontre face au PSG grâce à une réalisation de Thauvin (0-1). Au-delà de la performance sportive, le Classique avait créé la polémique après de multiples échauffourées. Au final, 5 joueurs avaient été expulsés au terme du match (Amavi, Kurzawa, Benedetto, Paredes et Neymar).

Après avoir purgé 3 matches de suspension (LOSC, Metz, OL), Jordan Amavi a réalisé son retour lors de la première victoire à domicile de l'OM face aux Girondins de Bordeaux (3-1). Décisif (buteur), le latéral gauche a réalisé une grande performance. Interrogé après la rencontre face au club au scapulaire, Amavi a regretté son expulsion dans le Classique. "On va dire que je n’aurais pas dû. Ce ne sont pas des gestes à voir sur un terrain de foot, comme me l’a dit mon père, il ne veut plus voir ça. Maintenant c’est passé, je vais me tenir à carreau."