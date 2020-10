Au lendemain du verdict de la commission de discipline concernant les insultes entre Alvaro Gonzalez et Neymar, Hiroki Sakai a tenu à enterrer définitivement les débordements du Clasico. Alors que l'instance de la LFP aurait pu se saisir du dossier des injures du Brésilien à son égard ("Chinois de m…"), le Japonais a tenu à mettre toute cette histoire derrière lui et à passer à autre chose via un message sur Instagram.

'Juste une petite dispute"

"Personne ne m'a rien dit de discriminatoire. Les deux dernières semaines ont été difficiles, mais je suis très heureux d'entendre que les deux joueurs en question n'ont pas été punis. (Avec Neymar, nous avons) juste eu une petite dispute dans un match qui a soudain pris une tournure émotionnelle. Maintenant, tout est fini et la seule chose importante est que Marseille ait gagné. La prochaine fois, je ferai tout mon possible pour vous offrir un passionnant OM-PSG."