PSG - OM (0-1) : Sakai, Neymar, Gonzalez... de graves accusations tombent !

Si l'affaire Alvaro – Neymar s'est soldé sans la moindre sanction (ni du côté du joueur de l'OM, ni du côté du joueur du PSG), cette décision laisse plusieurs observateurs sans voix. Le cas Hiroki Sakai n’est également pas bien compris. L’insider Mohamed Toubache-Ter s’est notamment emporté sur Twitter en invoquant un arrangement en haut lieu : « Je ne voulais rien dire ce matin mais la déclaration Instagram de Sakai sur Neymar veut tout dire... Il y a eu arrangement tout en haut, entre eux, c’est d’une évidence folle. »

« Un arrangement tout en haut »

Toujours concernant le cas Sakai, qui a juré ne pas avoir été la cible d’injures raciales pendant le Classique entre le PSG et l’OM du 13 septembre (0-1), Nabil Djellit émet des doutes : « Je ne comprends pas le timing... » Enfin, Daniel Riolo est tombé à bras raccourcis sur Patrick Vieira, qui s’est indigné de l’absence de sanctions contre Neymar et Gonzalez.

Je ne comprends pas le timing... https://t.co/v7uF4Y96e7 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 1, 2020

Riolo tombe sur Vieira

« Il veut qu’on condamne alors qu’il y a 30% de probabilité d’erreur ? Mais comment ? Pourquoi ? Sur quels motifs ? Je ne sais pas s’il mesure la gravité de ses propos. On a tous condamné ce qu’a dit Le Graët. Et quand il vient dire que les médias n’ont rien dit… Il est scandaleux ! Je crois qu’il est faussement intelligent. Il en a l’air mais il ne l’est pas du tout. C’est un vrai problème pour lui, pour Nice et sa carrière. Ce qu’il a fait l’a définitivement enfoncé dans la médiocrité pour toujours. »