PSG, OM : les raisons d'y croire pour les Marseillais selon Valbuena

Cela fait huit ans que l'OM n'a plus battu le PSG. A l'époque, Didier Deschamps était encore sur le banc phocéen, le dopage financier commençait seulement dans la capitale et le rapport de forces était équilibré. Ou, plutôt, les budgets étaient sensiblement similaires et l'OM dominait le Clasico. Huit ans plus tard, le budget parisien a quadruplé par rapport à son homologue marseillais sous l'effet des partenariats surcotés. Mais, miracle, demain soir, l'OM a une chance. Mathieu Valbuena a expliqué pourquoi dans les colonnes du Parisien.

"L’OM peut avoir son mot à dire sur ce match. Compte tenu des circonstances particulières liées au Covid, du nombre de cas positifs au PSG, du stade partiellement vide… Ce ne sera pas simple mais l’OM peut profiter de la situation."

2013-14, son grand regret

Le lutin, qui joue toujours, du côté de l'Olympiakos, a évoqué pour le quotidien national le Clasico qui lui avait laissé le plus de regrets dans la série négative actuelle. Cela remonte à 2013/14, lors de sa dernière saison au club : "La fois où on mène 1-0 au Vélodrome, à la suite d’un pénalty de Motta sur moi, avec expulsion directe. On avait dominé cette partie et, au final, on a perdu, se souvient Valbuena dans les colonnes du Parisien. Maxwell avait égalisé juste avant la mi-temps et Zlatan avait marqué sur pénalty pour Paris."