PSG - OM : Sampaoli justifie la titularisation de Lopez et fait une promesse à Mandanda

Malgré la prestation de haute volée de Steve Mandanda lors de la victoire de l'Olympique de Marseille sur la pelouse du PAOK Salonique (1-0), en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence, Jorge Sampaoli a décidé de titulariser Pau Lopez lors du Clasico perdu ce dimanche face au Paris Saint-Germain (2-1), en clôture de la 32e journée de Ligue 1.

"J'avais l'envie de faire jouer Lopez"

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur olympien a justifié son choix d'avoir titulariser le portier espagnol, pas exempt de toute reproche sur le premier but parisien inscrit par Neymar.

"Ce sont deux très grands gardiens, et ils jouent quand je le décide. La vérité, c'est que Steve Mandanda a été très bon les derniers matchs, et j'ai beaucoup de respect pour lui, mais j'avais aussi l'envie de faire jouer Pau Lopez, qui est un joueur important et qui est à l'origine de la bonne forme de l'équipe. Ce sont deux très bons gardiens et j'ai fait mon choix. J'ai compté les matchs et Steve va rejouer d'ici la fin de saison."

