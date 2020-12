PSG : Pierre Ménès prédit aux Parisiens un destin peu envié par l’OM

Le PSG joue son avenir européen demain face à Manchester United (21h). À Old Trafford, les hommes de Thomas Tuchel avaient été battus au match aller et doivent s’imposer sous peine de sortir prématurément de cette C1 version 2020-2021. En attendant ce match couperet, Pierre Ménès a donné son analyse de la situation et redoute que le club de la capitale soit reversé en Ligue Europa (comme l'OM) s’il n’a pas le niveau requis pour disputer la Ligue des champions.

« Ils joueront l'Europa League et essaieront de la gagner ! »

« Ils joueront l'Europa League et essaieront de la gagner ! Qu'est ce que vous voulez que je vous dise ? S'ils perdent à Manchester, si tu perds 3 matchs sur 6 en Ligue des champions, c'est que tu n'as pas le niveau pour aller en huitième de finale, a-t-il fulminé dans sa pastille Pierrot Face Cam. Sans leur trouver d'excuse, il y a beaucoup de facteurs qui font que le PSG ne peut pas défendre ses chances mais on sait que le PSG, en match de poule, sait aussi se mobiliser dans les matchs importants. On sait aussi que Manchester n'est pas forcément impérial à domicile, même si c'est plus le cas en Premier League qu'en Ligue des Champions. Cela dépend aussi de ce que fera Leipzig, parce que, je le rappelle : au cas où le PSG terminerait à égalité avec Leipzig, c'est Paris qui serait qualifié à la différence de buts particulière. »