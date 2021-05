PSG : une figure de l’OM se délecte de la qualification de Manchester City

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Manchester City disputera sa première finale de Ligue des champions le 29 mai à Istanbul. Bien meilleurs que les Parisiens en demi-finales (2-1, 2-0), les Citizens ont amplement mérité leur qualification et devront attendre ce soir pour savoir qui de Chelsea ou du Real Madrid ils affronteront en Turquie.

En attendant, l’élimination du PSG aux portes de la finale réjouira sans doute une majorité des supporters ou d’anciens de l’OM... dont fait partie Samir Nasri.

Passé aussi dans les rangs du club anglais, le milieu offensif de 33 ans n’a pas caché sa joie de voir les Citizens composter leur billet pour la finale. « Félicitations Manchester City ! Pleinement mérité ! Plus qu'une marche à gravir », a lâché Nasri sur son compte Twitter.

Congratulations @ManCity fully deserved one more to go