PSG : Zidane et Zlatan se prosternent devant une légende de l’OM

Zapping But! Football Club

Au micro de Téléfoot, Zinédine Zidane et Zlatan Ibrahimovic ont rendu hommage à l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin.

"JPP, encore merci pour tout ce que tu as fait pour le football en général, mais surtout pour l'OM. J'étais jeune à l'époque, j'étais en tribunes, et j'ai tu m'as fait vibrer, comme beaucoup de Marseillais", a confié l'ancien joueur et entraîneur du Real Madrid. "Pour moi, en tant que footballeur, en tant que buteur, il a écrit l'histoire de ce sport. Tout ce qu'il a réalisé, c'est fantastique", a de son côté lâché l'ancien avant-centre du Paris Saint-Germain, qui évolue désormais à l'AC Milan.

Il y a 30 ans, Jean-Pierre Papin était sacré Ballon d’Or 🟡



Il a accepté l'invitation de @BarniaudSeb pour regarder le film de sa carrière, et découvrir les témoignages de ses amis et légendes du foot.



Un document exceptionnel, à retrouver sur @MYTF1 https://t.co/t2AtYsBYf7 — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 2, 2022