OM : Rami fracasse la direction

Désormais joueur de Boavista (D1 portugaise), Adil Rami est resté proche de l'OM. Devenu consultant de RMC, le défenseur central est en contact avec bon nombre de joueurs olympiens. Ce midi, via Instagram, le champion du monde 2018 est sorti du silence après la manifestation des supporters olympiens à la Commanderie. Hier, plusieurs centaines de mécontents ont pénétré au centre d'entraînement pour exprimer leur ras-le-bol. De nombreux dégâts ont été subis.

Pour Adil Rami, la direction est responsable de ce marasme et dédouane les joueurs : "Bizarre ! Aucune protection, aucune anticipation, pourtant les messages étaient claires surtout la ville phocéenne. J’aime ce club et je n’aime pas le voir comme ça mais… les supporters ne sont pas cons et moi non plus. Il y a un but de la part de la direction qui fait un travail laborieux dans tous les sens du terme. Et qui à l’habitude de laisser ses joueurs, ses cadres couler, sombrer et qu’eux-mêmes les envoient au feu." Peu de temps après la publication, il a supprimé ce post... Depuis son départ de la Canebière, Rami est en froid avec Jacques-Henri Eyraud, qui avait mis fin à son contrat.