RC Lens - OM : le scandale arbitral du match enfle !

Trois jours après sa défaite polémique sur la pelouse du RC Lens (2-1), l'OM a publié ce mardi un communiqué pour s'indigner contre les erreurs d'arbitrage de Clément Turpin et de la VAR lors de ce choc. Le club phocéen regrette notamment le but refusé à Alexis Sanchez en début de match.

Jérôme Brisard et Wilfried Bien, les récidivistes !

Un peu plus tôt dans la journée, Florent Germain, correspondant pour RMC Sport à Marseille, a remarqué que c'était déjà Jérôme Brisard et Wilfried Bien à la VAR lors du match entre l'OM et l'AS Monaco (1-1), le 28 janvier dernier, qui s'était également soldé sur un scandale arbitral en défaveur des Marseillais. "Face à Lens, il y avait Jérôme Brisard et Wilfried Bien à la VAR, qui était déjà à ce poste pour OM - AS Monaco et qui n'avait pas appelé l'arbitre lorsque Sead Kolasinac s'était fait marcher dessus par Guillermo Maripan. À l'OM, cela a interpellé jusqu'aux dirigeants."

Flo Germain : "Face à Lens, il y avait Jérôme Brisard et Wilfried Bien à la VAR, qui était déja à ce poste pour #OMASM et qui n'avait pas appelé l'arbitre lorsque Kolasinac s'était fait marcher dessus par Maripan. A l'OM, cela a interpellé jusqu'aux dirigeants." #TeamOM — Infos OM (@InfosOM_) May 9, 2023

Pour résumer Florent Germain, correspondant pour RMC Sport à Marseille, a fait des révélations, enflant le scandale arbitral du match entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille (2-1).

Fabien Chorlet

Rédacteur