RC Strasbourg – OM (0-1) : Sanson reconnaît un « miracle » et explique sa sortie sur blessure

Dans une interview accordée à Telefoot, Morgan Sanson est revenu sur la courte victoire marseillaise face à Strasbourg.

La manière n'est pas l'essentiel

« Le seul moyen de se remettre de Porto c'était de prendre trois points. Peu importe la manière. On a la chance d'être tous les trois sur le but, je voulais apporter, faire la différence et c'est tant mieux. Ça part de Dim (Payet) qui se dépouille et Dario (Benedetto) qui la remet bien. »

Une alerte au mollet pour Sanson

« Je ne sais pas ce que j'ai eu en bas du mollet, je ne pouvais plus accélérer donc il fallait que je sorte parce que je servais plus à rien. »

Un miracle de prendre trois points

« C'est vrai que c'est un petit miracle, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. C'est une victoire comme on a l'habitude d'en faire derniers temps. Il y a la trêve qui arrive, on va bien bosser. C'est bon pour la confiance, on va accueillir Nice plus serein. »

Un état d'esprit à conserver

« Ça nous fait du bien. On a 18 points en championnat. C’est l'aspect du jeu qu'on aimerait améliorer. On a fait preuve d'un autre état d'esprit par rapport à Porto, on va essayer de travailler pour faire mieux. »