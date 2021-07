Résultat amical : l'OM domine le Servette (3-1)

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Avant tout, quel bonheur de retrouver des supporters dans un stade ! Ils n'étaient que 5.000 dans les tribunes du Parsemain de Fos-sur-Mer ce soir mais leur "Aux Armes" et leurs chants ont comblé un vide long d'un an. Hélas, ça n'a pas suffi à booster l'OM en première période face au Servette de Genève. Alignes dans un 3-3-3-1 que n'aurait pas renié Marcelo Bielsa, les hommes de Jorge Sampaoli ont déçu, ne se procurant aucune occasion digne de ce nom.

Ça a été beaucoup mieux après la pause avec les entrées de Benedetto puis d'Under, pour sa première sous le maillot blanc. Le Brésilien a ouvert le score d'un joli piqué à la 55e sur une lumineuse ouverture de Kamara, auteur d'un très gros match. Les Suisses ont égalisé à la 77e par l'ancien Nantais Ronny Rodelin mais l'OM a repris l'avantage dans la foulée par Benedetto, bien servi par De La Fuente (80e). Mêmes joueurs (passe de l'Américain, conclusion de l'Argentin), mêmes conséquences à la 90e pour geler le score à 3-1.

A signaler, côté marseillais, les grosses performances de Boubacar Kamara et Dimitri Payet, ainsi que les belles entrées de Dario Benedetto et Cengiz Under, percutant et auteur d'une belle frappe sur la barre.

OM : Ngapandouetnbu - Balerdi, Alvaro, Amavi - Rongier (puis Benedetto), Kamara, Gueye, Gerson (puis Nadir), Payet, Luis Henrique (puis De La Fuente) - Dieng (puis Under).

𝙋𝙞𝙥𝙖 x 𝙆𝙤𝙣𝙧𝙖𝙙 : acte 2 😍#OMSFC 3⃣-1⃣ pic.twitter.com/Oa2tlNvOBn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2021