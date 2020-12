Les supporters et les joueurs de l'OM pensaient que la venue de l'Olympiakos serait l'occasion idéale pour mettre un terme à l'horrible série de treize défaites en Champions League. Pour mettre tous les atouts de son côté, André Villas-Boas a même décidé d'aligner le même onze qui a battu Nantes avec brio (3-1) samedi après-midi.

Mais voilà, la C1 n'est pas la L1 et l'Olympiakos n'est pas Nantes. Les Phocéens sont bien rentrés dans la partie, ce sont procurés de belles occasions par Dimitri Payet et Florian Thauvin mais ce sont les Grecs qui ont trouvé le chemin des filets par Mady Camara à la 33e minute. Et à la mi-temps de ce qui semblait être le match le plus facile du tour de poules, l'OM reste bloqué à zéro point et zéro but inscrit…