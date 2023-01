Résultat L1 : l'OM accroché à Montpellier, Clauss s'est blessé (mi-temps)

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

C'est la mi-temps à la Mosson et le score est toujours vierge entre Montpellier et l'OM. La plus grosse occasion a été olympienne mais Clauss a vu son centre tir échouer sur la barre d'Omlin (18e)... avant de devoir céder sa place, touché aux adducteurs suite à un choc avec Mavididi (24e).

La possession a été marseillaise mais elle est donc restée stérile. Et Elye Wahi a été une menace permanente pour la défense de l'OM...Tout reste à faire !