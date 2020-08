Résultat Ligue 1 : l'OM a pris les devants à Brest (2-1, mi-temps)

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Il n'aura pas mis longtemps à retrouver ses vieilles habitudes en Ligue 1. Plombé par une blessure à la cheville la saison passée, Florian Thauvin a mis vingt minutes à mettre l'OM devant. Le temps pour l'ailier marseillais de placer sa « spéciale », une frappe enroulée qui a trouvé la lucarne de Larsonneur (1-0, 19e).

Dominateurs et solides défensivement, les hommes d'André Villas-Boas n'ont pas mis longtemps doubler la mise, avec un coup franc de Thauvin repris au point de penalty par Caleta-Car, qui a dû attendre la validation de la VAR pour savourer son but (2-0, 27e). Mais alors que Brest semblait dans le dur, les Bretons ont peu à peu retrouvé de la verve et Faivre, bien décalé par Charbonnier, a ajusté Mandanda du gauche juste avant la pause pour réduire la marque (2-1, 45+1e).