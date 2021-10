Résultat Ligue 1 : OGC Nice 1-1 OM (mi-temps)

Zapping But! Football Club

Pendant 42 minutes, l'Olympique de Marseille a livré une prestation infâme. Le pari de Jorge Sampaoli de reposer cinq titulaires (Rongier, Kamara, Peres, Ünder, Lirola) n'était pas du tout payant, les entrants montant un visage catastrophique. L'OGC Nice en a profité dès la 6e minute en ouvrant le score par l'inévitable Amine Gouiri.

Ensuite, les Aiglons ont été dominés dans le jeu mais l'OM ne parvenait pas à se procurer d'occasion. Et puis, à la 42e minute, une passe inspirée du décevant Gerson a été laissée passée par Arkadiusz Milik, Dimitri Payet enchaînant feinte et frappe enveloppée du droit pour égaliser. C'est miraculeux et pas forcément mérité.

⚽️ Malmené dans cette première période, l'@OM_Officiel égalise par l’intermédiaire de @dimpayet17 à la suite d'une belle feinte de @arekmilik9 !#OGCNOM pic.twitter.com/IvbGo61rcF — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 27, 2021