Résultat Ligue 1 : OM 0-0 RC Lens (mi-temps)

On n'ira pas jusqu'à dire que Marseillais et Lensois ont livré une première période "dégueulasse", comme l'ont écrit les supporters phocéens dans un virage, mais ce n'est pas loin. Les débats entre deux équipes n'ayant pas gagné un match en 2021 ont été des plus décevants. Phocéens et Sang et Or sont bien en place et leurs rares erreurs n'ont pas été bien exploitées.

A signaler que Balerdi a commis une grossière erreur de relance à la 26e qui aurait pu profiter à Banza mais Caleta-Car est revenu contrer l'attaquant artésien in extremis. Valentin Rongier, touché, a été remplacé par Michaël Cuisance juste avant la pause. Pour le reste, que d'approximations !