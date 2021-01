Résultat Ligue 1 : OM 0-1 RC Lens (terminé)

Zapping But! Football Club OM : les choses à savoir sur Pablo Longoria avec François Abdou Saadi

L'OM pensait avoir touché le fond contre la lanterne rouge nîmoise (1-2) samedi après-midi. Erreur. Il pouvait faire pire comme on l'a constaté ce soir. Les Marseillais n'ont tiré qu'une fois au but lors des 45 premières minutes et n'ont cadré leur première frappe qu'à dix minutes de la fin. Avant ça, ils ont concédé une ouverture du score logique à des Lensois entreprenants après la pause. Simon Banza a trompé Steve Mandanda de la tête à la 59e.

Le Racing courait après un premier succès en 2021, il le tient. Pour les Marseillais, en revanche, c'est la crise. Une crise très profonde au vu de leur performance catastrophique ce soir…