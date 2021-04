Résultat Ligue 1 : OM 3-2 FC Lorient (terminé)

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

La nuit, le jour puis le ciel nuageux et enfin le grand soleil. Le Vélodrome est passé par tous les temps cet après-midi ! Lors de la première période, l'OM a déjoué à un niveau assez incroyable, la faute à des paris ratés de Jorge Sampaoli comme de faire jouer Florian Thauvin piston gauche ou d'aligner Michaël Cuisance en milieu droit. Le FC Lorient a logiquement ouvert le score à la 19e minute sur une magnifique action Wissa-Moffi, le premier remontant tout le temps et servant dans la profondeur le second, qui a dribblé Mandanda avant de marquer dans le but vide.

A la pause, Sampaoli a remplacé Perrin par Henrique, fait descendre Kamara en défense et remis Thauvin à droite. Résultat : deux buts magnifiques de Payet (53e) et Lirola (56e) en trois minutes. Sur le premier, Milik dévit de la tête pour le Réunionnais qui claque une volée sublime à la trajectoire rectiligne. Mais cet OM reste très fragile et à la 70e, Moffi a rendu la politesse à Wissa suite à une perte de balle de Thauvin. Heureusement, à la dernière seconde, Lirola a réalisé un improbable doublé suite à une frappe croisée de 20 mètres (90e).

Avec ce nul, l'OM reprend la 6e place au Stade Rennais, vainqueur plus tôt à Angers (3-0), et est à égalité de points avec le RC Lens, qui jouera demain à Brest. Le FCL, lui, reste 17e, deux points devant le barragiste nîmois.