Résultats Champion League : l'OM met un terme à sa série (terminé)

Enfin ! Après des semaines de moqueries plus ou moins justifiées, l'Olympique de Marseille a remporté sa première victoire en Champions League (contre l'Olympiakos, 2-1), après avoir inscrit ses premiers buts (Dimitri Payet sur pénalty à la 55e et à la 75e). Il met ainsi fin à sa terrible série de treize défaites dans la plus prestigieuse des compétitions. En outre, il compte désormais le même nombre de points que l'Olympiakos (3) et peut encore espérer se qualifier pour l'Europa League. Il lui faudra pour cela faire un meilleur résultat que le champion de Grèce lors de la dernière journée (City-OM et Olympiakos-Porto).

Dans les autres matches, le champion d'Europe munichois a arraché le nul sur la pelouse de l'Atlético Madrid (1-1) alors que la défaite de Mönchengladbach contre l'Inter Milan (2-3) est une bonne nouvelle pour le Real Madrid. En effet, les Italiens ont toujours une chance de se qualifier pour les 8es de finale et joueront donc à fond contre le Shakhtar, avec qui les hommes de Zidane sont à la lutte pour la qualification.

Groupe A :

Lokomotiv Moscou 1-3 RB Salzbourg

Atlético Madrid 1-1 Bayern Munich

Groupe B :

Chakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid

Borussia Mönchengladbach 2-3 Inter Milan

Groupe C :

OM 2-1 Olympiakos

FC Porto 0-0 Manchester City

Groupe D :

Liverpool 1-0 Ajax Amsterdam

Atalanta Bergame 1-1 Midtjylland