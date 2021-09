Résultats Europe : l'OM et le Stade Rennais tenus en échec (mi-temps)

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Le résultat est le même mais les sensations différentes entre l’OM et le Stade Rennais pour le début de leurs campagnes européennes respectives. A Moscou, face à une formation invaincue dans son championnat et n’ayant pas été battue cette saison à domicile, l’OM a largement dominé le Lokomotiv Moscou. Mais les hommes de Jorge Sampaoli ne se sont pas procurés d’énormes occasions et, en conséquence, sont restés muets.

Au Roazhon Park, le Stade Rennais a été mené dès la 11e par Tottenham suite à un c.s.c. de Badé. Mais les hommes de Bruno Genesion sont parvenus à égaliser par Flavien Tait à la 23e d’une belle frappe enroulée. La rencontre est ouverte et très présente.