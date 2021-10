Résultats Ligue Europa : encore un nul pour l'OM, Rennes s'impose

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Bonne affaire pour les joueurs de Bruno Genesio. En effet, sur la pelouse de Maribor et pour ce qui pouvait s'apparenter à un déplacement piège, le Stade Rennais a fait le boulot en s'imposant sur le score de 2-1. Les buts rennais ont été inscrits par Guirassy (17e), sur pénalty, et Laborde, en toute fin de première période (41e). Le NS Mura, deux minutes après l'ouverture du score rennaise, avait égalisé par l'intermédiaire de Lotric.

Beaucoup moins de spectacle à Rome ou l'OM, guère malmené, ne s'est procuré que deux petites occasions en première période (Under, Milik). Au retour des vestiaires, la Lazio s'est montrée plus entreprenante avec plusieurs occasions franches et notamment deux situations chaudes pour Immobile (51e, 56e). Un but a logiquement refusé de ce dernier pour position de hors-jeu (58e), avant qu'il ne trouve la barre (69e) à la suite d'une mauvaise passe en retrait de Dimitri Payet et qu'il bute sur Pau Lopez (87e). L'OM reste donc sur trois matches nuls en Ligue Europa.