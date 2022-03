Stade Brestois - OM (1-4) : pourquoi et comment les Marseillais ont frappé fort

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Un début de match convaincant

Forcément, les Marseillais savaient. Au vu des résultats du week-end, Nice (2e), Rennes (3e) et Strasbourg (4e) étaient passé devant eux au classement, contraignant les joueurs de Sampaoli à réagir. Et ce fut le cas. Rarement, un début de match avait même été aussi convaincant de la part des Phocéens. De l'envie, du pressing, un milieu de terrain omniprésent, tout était réuni pour que les Olympiens privent leur adversaire du ballon. Mieux, et dès la troisième minute, Amine Harit, titulaire et étincelant en début de match, lançait Milik qui, lui, décalait Gerson dans l'axe et trompait Bizot. Avec 66% de possession de balle dans les 20 premières minutes, les Marseillais ont mis les ingrédients pour marquer et frapper d'entrée.

Harit-Milik, le duo à toute faire

Entre le premier, Harit, peu souvent titulaire, et le second, Milik, qui peine à faire l'unanimité, rien ne prédestinait les deux hommes à constituer le duo de la soirée. Et pourtant, ce fut le cas. Habile à la récupération, juste dans ses choix et souvent bien placé, Harit a rendu une copie très propre. C'est lui qui est à la manœuvre sur le premier but, et c'est encore lui qui adresse une merveille de corner pour le but du break, signé Milik. Et c'est toujours lui qui inscrit le troisième but marseillais, après une frappe de Gerson repoussée par Bizot (71e). Au sujet de l'attaquant polonais, déjà buteur cette semaine en Ligue Europa Conférence contre Bâle, il exigeait il y a quelques semaines du temps et des matches afin de donner sa pleine mesure. Ce soir, ce fut le cas. Une bonne nouvelle pour l'OM car, non, Milik n'est surtout pas un problème à Marseille.

Bond au classement, bon pour la confiance

Avec ce succès en terre brestoise, l'OM s'empare de la seconde place du classement de Ligue 1. Même nombre de points que Nice, même goal-average, mais meilleure attaque. Important pour la suite, surtout quand on sait que les prochains défis en championnat seront tout sauf simples avec les réceptions de Nice et de Montpellier, ainsi que des déplacements à Saint-Etienne et au Parc des Princes. Les Marseillais, avec le plein de confiance du soir, pourront également aborder dans les meilleures conditions leur match retour, jeudi, face aux Suisses de Bâle.