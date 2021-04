Stade de Reims - OM (1-3) : la réaction de Payet après son doublé

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'Olympique de Marseille a dominé ce vendredi le Stade de Reims (3-1), en ouverture de la 34e journée de Ligue 1. Au classement, les hommes de Jorge Sampaoli passent provisoirement 5e en attendant le match du RC Lens dimanche.

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, la 100e de sa carrière en Ligue 1, Dimitri Payet a été rayonnant tout au long de la rencontre. "J'ai été efficace, c'est ce qu'on me demande à mon poste. Depuis quelques semaines, j'arrive à trouver de bonnes sensations que ce soit dans le jeu ou devant le but. C'est bien pour moi, pour toute l'équipe, et on prend trois points importants ce soir", a confié le milieu offensif olympien au micro de Canal+.

🗨️ "J'ai été efficace, c'est bien pour moi et pour l'équipe (...) Sampaoli est arrivé à nous libérer"



