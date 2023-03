Stade de Reims - OM : Marseille fait tomber Still et repasse devant le RC Lens

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

En s'imposant ce dimanche sur la pelouse du Stade de Reims (2-1) grâce à un doublé d'Alexis Sanchez (16e, 29e), l'Olympique de Marseille a infligé à Will Still sa première fois défaite depuis son arrivée sur le banc rémois. Profitant de la défaite plus tôt dans la journée du Paris Saint-Germain face au Stade Rennais (2-0), les hommes d'Igor Tudor repassent devant le RC Lens et reviennent à sept points du PSG.