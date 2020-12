Stade Rennais - OM (2-1) : André Villas Boas fulmine contre l'arbitrage

Défait sur la pelouse du Stade Rennais, après six victoires de rang, l'OM a raté un gros coup en Bretagne. Dominateurs pendant une demi-heure, les Provençaux avaient été récompensés par une réalisation de Gueye (24e). Mais, peu après la demi-heure de jeu, le milieu de terrain a récolté un second avertissement qui lui a valu une expulsion. En cause un coup de coude, qui paraît involontaire, sur Niang. En infériorité numérique pendant plus d'une heure, les Marseillais ont craqué devant Traoré et Hunou.

En conférence de presse, André Villas Boas est revenu sur l'expulsion de Gueye, le tournant de la partie. Le Portugais a vivement critiqué la décision de Clément Turpin, arbitre de la rencontre : "Le carton rouge pour Gueye a changé le match. Il ne peut pas voir qui est derrière lui. On était très bien dans le match. C’est injuste. Je ne remets rien en question à 10 contre Rennes, c’est difficile. C’est dur parce qu’on était bien dans le match, on maitrisait le ballon, mais à 10 ils ont poussé et c’est dommage pour nous. C’est une défaite mais félicitation à l’équipe." Ce week-end, les Olympiens reçoivent le Stade de Reims, au stade de Vélodrome. Malgré cette défaite, ils conservent deux longueurs d'avance sur le Stade Rennais, alors qu'ils comptent deux matches de retard (face à l'OGC Nice et au RC Lens).