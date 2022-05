Stade Rennais – OM : Genesio a aimé la réaction bretonne, Sampaoli croit toujours en la 2e place

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Du côté de Bruno Genesio, il y avait beaucoup de fierté de s'être relancé dans la course au podium :

De son côté, Jorge Sampaoli a plaidé coupable pour ses choix... Mais a refusé de s'alarmer pour la course à la Ligue des Champions :

« On a été dépassé sur les actions sans ballon surtout, quand on a eu le ballon on a été beaucoup trop imprécis. Rennes a été meilleur que nous, c'est tout. Peut être que moi aussi j'ai une part de responsabilité dans ce qui s'est passé ici ce soir. On voulait contrôler le jeu mais l'adversaire ne nous a pas laissé le faire, on a dû modifier nos plans mais à ce stade de la saison on n'avait pas beaucoup de variante. Maintenant, il reste encore un match pour voir si on peut atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. C'est dur, bien sûr, surtout parce qu'on ne dépend plus de nous. Mais il reste un match déterminant chez nous au Vélodrome. Si on gagne, on peut atteindre cet objectif de qualification en Ligue des Champions. »